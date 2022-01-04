Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил по телефону практические вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, стороны подтвердили настрой укреплять отношения в сфере экономики, ядерной энергетики, космоса и здравоохранения.
«Обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года. Подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения», - сообщается на сайте МИД РФ.
Во внешнедипломатическом ведомстве отметили, что главы МИД согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе сотрудничества в ШОС, БРИКС, РИК, а также в ООН и ее Совете Безопасности.
Ранее Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на исторические объекты в Святой Земле. Помимо этого, стороны затронули график предстоящих контактов. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.