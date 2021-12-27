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Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на исторические объекты в Святой Земле

Роман Захаров
21:38 27.12.2021
Стороны также согласовали шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене.
Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на исторические объекты в Святой Земле
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со своим израильским коллегой Яиром Лапидом урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле и укрепление экономических отношений между двумя государствами.

«Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений. Согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твердое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны», - информирует МИД РФ.

Помимо этого, Лавров и Лапид обсудили график предстоящих контактов. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров в ходе разговора по телефону указал главе МИД Армении Арарату Мирзояну на необходимость обеспечения скорейшего запуска работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.

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