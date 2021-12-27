Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на исторические объекты в Святой Земле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со своим израильским коллегой Яиром Лапидом урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле и укрепление экономических отношений между двумя государствами.

«Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений. Согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твердое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны», - информирует МИД РФ.

Помимо этого, Лавров и Лапид обсудили график предстоящих контактов. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров в ходе разговора по телефону указал главе МИД Армении Арарату Мирзояну на необходимость обеспечения скорейшего запуска работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.