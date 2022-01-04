В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма COVID-19, найденного во Франции

Обнаруженный на юге Франции новый вариант коронавируса B.1.640.2 в России пока не выявлен. В Роспотребнадзоре подчеркнули отсутствие причин полагать, что новый вариант COVID-19 представляет «особый интерес».

«Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», - цитирует ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что геномная последовательность найденного варианта инфекции была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года.

В новом варианте коронавируса, согласно данным издания Heute, ученые выявили 46 мутаций. Отмечается, что штамм B.1.640.2 был выявлен у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна.