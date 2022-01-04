Большунов взял «серебро» в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски». Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем общего зачета во второй раз в карьере.

Отставание Большунова от Клебо в общем зачете составило две минуты три секунды. Заключительный этап соревнований прошел в Валь-ди-Фьемме в Италии. Третье место занял финн Ииво Нисканен.

Ранее Наталья Непряева завоевала золото в масс-старте «Тур де Ски». Ее победа стала сотой для российских спортсменок в личных гонках Кубка мира. Время Непряевой - 29.51,3.