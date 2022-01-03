Наталья Непряева завоевала золото в масс-старте «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте классическим стилем в многодневке «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Ее победа стала сотой для российских спортсменок в личных гонках Кубка мира.

Время Непряевой - 29.51,3. Вслед за ней расположились норвежская лыжница Хейди Венг (+3,7) и представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+4,8).

«Тур де Ски» в 2022 году проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.