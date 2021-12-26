В МИД сообщили о проработке сроков и формата заседания Совета Россия - НАТО
Александр Грушко отметил важность присутствия высокопоставленных военных на заседании СРН.
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Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что формат и сроки заседания Совета Россия - НАТО (СРН), в том числе состав российской делегации находятся в проработке. По его словам, «поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные».
«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», - сказал замглавы МИД в беседе с ТАСС.
Ранее в СМИ назвали дату заседания Совета Россия - НАТО. Как сообщалось в прессе, соответствующая дата была выбрана генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.