В МИД сообщили о проработке сроков и формата заседания Совета Россия - НАТО

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что формат и сроки заседания Совета Россия - НАТО (СРН), в том числе состав российской делегации находятся в проработке. По его словам, «поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные».

«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», - сказал замглавы МИД в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ назвали дату заседания Совета Россия - НАТО. Как сообщалось в прессе, соответствующая дата была выбрана генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.