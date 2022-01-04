В Нижегородской области выявлен первый случай заражения «омикроном»

В Нижегородской области выявили первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что новый вариант COVID-19 был выявлен у 28-летней невакцинированной пациентки.

«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ 1 - до 25% поражения легких). Получает лечение согласно рекомендациям Минздрава России», - написал Мелик-Гусейнов в Instagram Stories.

По его словам, заражение «омикроном» у девушки произошло не на территории Нижегородской области. На данный момент пациентка находится в одном из ковидных госпиталей региона. Мелик-Гусейнов уточнил, что состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.

Ранее инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в РФ из-за «омикрона». По его мнению, несмотря на возможный рост числа заболевших, количество госпитализаций не будет значительно увеличиваться.

