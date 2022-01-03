Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в РФ из-за «омикрона»

В январе существует вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в России из-за омикрон-штамма. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его мнению, несмотря на возможный рост числа заболевших, количество госпитализаций не будет значительно увеличиваться.

«Подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах. Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций», - сказал Вознесенский в интервью агентству РИА Новости.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что штамм COVID-19 «омикрон» не вытеснит штамм «дельта», а будет существовать одновременно с ним. Из-за этого эпидемиологическая ситуация в мире может ухудшиться.