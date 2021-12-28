Перевозивший людей из Владивостока паром потерял ход

Паром «Босфор Восточный» потерял ход, выполняя рейс Владивосток - остров Попова. Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 декабря. Как сообщили в мэрии города, предположительно, судно было заправлено переохлажденным топливом. На борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа.

На помощь парому пришло спасательное судно «Капитан Балашов», однако помощь не понадобилась, команда парома смогла запустить двигатель и пришвартовала судно в пункте назначения. Пассажиров на острове ждал автобус. Никто не пострадал. Во вторник для перевозки людей используется судно на воздушной подушке.

Пассажиры в соцсетях пожаловались на то, что капитан парома «Босфор Восточный» находился в состоянии алкогольного опьянения. Глава Владивостока Константин Шестаков пообещал проверить эту информацию. Также будет проведено расследование, почему судно было заправлено переохлажденным топливом.

Стоит отметить, что инцидент произошел после того, как паром вышел в рейс после ежегодного ремонта.