Три человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

В результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы погибли три человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома на Кавказском бульваре. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь охватил жилую комнату, кухню и часть коридора.

Сообщается о трех жертвах, один из них погиб в результате прыжка из окна, при попытке спастись от огня. В настоящий момент пожар потушен.

Ранее сильный пожар произошел в церкви в Оренбургской области. Возгорание произошло в купольном помещении церкви и распространилось на кровлю здания.

Напомним, второго января в Подмосковье при пожаре в частном доме погибли двое детей и взрослый.