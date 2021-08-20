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Запуск российской станции «Луна-25» запланирован на май 2022 года

Алексей Курильченко
22:13 20.08.2021
Роскосмос планирует запустить российскую лунную станцию «Луна-25» в мае 2022 года.
Запуск российской станции «Луна-25» запланирован на май 2022 года
© Фото: roscosmos.ru
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Корпорация «Роскосмос» запланировала запуск межпланетной станции «Луна-25» на май 2022 года. Это второе возможное пусковое окно, когда аппарат может достигнуть точки назначения. Пуск будет произведен с космодрома Восточный. Перенос запуска связан с необходимостью проведения дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки аппарата.

«Результаты завершенных на текущий момент критически важных для наземной экспериментальной отработки космического аппарата испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне», - говорится в сообщении на сайте корпорации.

По данным корпорации, миссия «Луна-25» откроет долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю. Также в будущем планируется построить лунную базу и освоение спутника Земли в сотрудничестве с Китаем.

Ранее макет космического аппарата «Луна-25» прибыл на космодром Восточный для проведения испытаний. Специалисты транспортировали макет в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где он будет находиться в режиме хранения до начала проведения комплексных испытаний.

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