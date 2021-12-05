Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в истории

Виктория Ивашечкина
21:35 05.12.2021
Россияне победили с общим счетом 2-0 и стали обладателями трофея.
Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в истории
© Фото: Laurent Lairys via www.imago-ima, globallookpress
Читайте нас на:

Сборная РФ по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса. Триумф стал возможным после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем.

Вторая ракетка мира обыграл хорватского спортсмена во второй игре финального матча со счетом 7:6 (7:6), 6:2 в пользу россиянина. Встреча Медведева и Чилича прошла в Мадриде.

Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса. В последний раз российские спортсмены становились победителями турнира в 2006 году, до этого в 2002 году.

В воскресенье, 5 декабря, в первой игре матча россиянин Андрей Рублев в двух сетах победил хорватского спортсмена Борну Гойо. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу российского спортсмена. Так сборная РФ гарантировала себе победу в финале. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.