Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в истории

Сборная РФ по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса. Триумф стал возможным после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем.

Вторая ракетка мира обыграл хорватского спортсмена во второй игре финального матча со счетом 7:6 (7:6), 6:2 в пользу россиянина. Встреча Медведева и Чилича прошла в Мадриде.

Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса. В последний раз российские спортсмены становились победителями турнира в 2006 году, до этого в 2002 году.

В воскресенье, 5 декабря, в первой игре матча россиянин Андрей Рублев в двух сетах победил хорватского спортсмена Борну Гойо. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу российского спортсмена. Так сборная РФ гарантировала себе победу в финале.