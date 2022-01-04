На станции метро «ВДНХ» нет движения из-за человека на пути
Движение остановлено в сторону станции «Проспект Мира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве на станции метро «ВДНХ» остановлено движение поездов в сторону станции «Проспект Мира» из-за человека на пути. Очевидцы сообщили, что на станцию прибыли врачи, полицейские и спасатели с носилками. Интервалы движения поездов на «оранжевой» ветке увеличены.
«На северном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В декабре на Солнцевской линии (8А) заметили человека на путях. Вследствие этого интервалы движения поездов были увеличены. Позднее департамент транспорта Москвы сообщил, что движение поездов на линии вводится в график.