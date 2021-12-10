Человек попал на пути на Солнцевской линии метро в Москве

В Московском метро на Солнцевской линии (8А) заметили человека на путях. Вследствие этого интервалы движения поездов были увеличены. Позднее департамент транспорта Москвы сообщил, что движение поездов на линии вводится в график.

«Движение на Солнцевской линии (8А) вводится в график», - сообщает транспортное ведомство в Telegram-канале.

Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что пробки в столице достигли 10 баллов. Причиной такой загруженности дорог стало начало периода поездок перед праздниками в торговые центры и места работы.