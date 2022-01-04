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Инженеры ЮВО получили на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2

11:08 04.01.2022
Мосты предназначены для установки переходов для техники шириной до 40 метров.
Инженеры ЮВО получили на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2
© Фото: Минобороны РФ
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Инженеры общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в получили на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на автомобильной базе КамАЗ.

С военнослужащими будет проведено дополнительное обучение по работе на новой технике и занятия по ее практическому применению при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: расчистке селепропускного канала при схождении селей, наведению мостовых переходов в поймах рек при весеннем разливе.

Тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 предназначены для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3,5 метров с целью пропуска через них колесной и гусеничной техники весом до 60 тонн. Для организации одной переправы с помощью механизированного моста необходимо до 45 минут. Собирает и разбирает тяжелый механизированный мост расчет из восьми человек.

В октябре прошлого года в Северной Осетии прошли крупные военные учения с инженерами 58-й армии ЮВО, применившими комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 для переправы войск через расщелины и овраги. Также была отработана инженерная разведка местности и фортификационное оборудование рубежей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин

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