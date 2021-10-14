Военные инженеры соорудили 40-метровые мосты для войск в Северной Осетии

В Северной Осетии прошли крупные военные учения с инженерами 58-й армии ЮВО, применившими комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 для переправы войск через расщелины и овраги, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Также специалисты инженерной службы в ходе проведения дистанционного минирования применили инженерно-разведывательный огневой контур, отработали ведение инженерной разведки местности, провели фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов», - говорится в сообщении.

Тяжелый механизированный мост ТММ-3 предназначен для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 метров с целью пропуска через них колесных и гусеничных нагрузок весом до 60 тонн.

ТММ-3М2 на шасси КамАЗ-53501 был впервые представлен в июле 2016 года АО «Галичский автокрановый завод».