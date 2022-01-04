Эксперт рассказала, как не разориться на каникулах

Согласно статистике, декабрь является самым затратным месяцем для россиян. Люди тратят деньги на подарки, новогодние украшения и праздничный стол. Многие встречают Новый год не дома, что также может нанести удар по кошельку. Эксперт потребительского рынка Наталья Орлова дала несколько советов для того, чтобы не «доживать до январской зарплаты».

«Забудьте о том, что существуют кредитные карты. Легко взять в долг, чтобы с размахом провести каникулы, но нужно вспомнить, что за это придется расплачиваться порой не один месяц. Ищите альтернативные способы проведения досуга и больше общайтесь с друзьями. Например, всевозможные настольные игры дома в веселой компании помогут разнообразить свободное время и получить удовольствие от общения. Объединяйтесь в большие компании. Не секрет, что групповые поездки и походы за развлечениями всегда выходят дешевле, чем если совершать их самостоятельно», - сказала Орлова в интервью изданию Life.ru.

Один из действенных способов - заранее составлять список покупок и строго придерживаться его. Также стоит обратить внимание на бесплатные мероприятия: елки, концерты, катки, горки и тому подобное. Стоит чаще пользоваться сайтами, которые раздают скидочные купоны - это позволит сэкономить приличную сумму.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарева назвала способы сэкономить на новогоднем столе. В первую очередь стоит отказаться от колбасы - вместо нее можно купить курицу, индейку или говядину.