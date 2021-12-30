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Диетолог назвала недорогие аналоги традиционных новогодних блюд

Анна Касаткина
04:50 30.12.2021
Так, вместо дорогой черной или красной икры можно купить икру минтая или палтуса, отметила специалист.
Диетолог назвала недорогие аналоги традиционных новогодних блюд
© Фото: pixabay
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Традиционный новогодний стол россиян часто оказывается затратным и при этом не соответствует принципам здорового питания. Как сэкономить на покупке продуктов к празднику и не заодно не навредить своему организму в беседе с агентством «Прайм» рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарева.

По ее словам, в первую очередь стоит отказаться от колбасы - вместо нее можно купить курицу, индейку или говядину.

«Мясо можно запечь и подавать в качестве нарезки или добавлять в салат (например, в оливье)», - объяснила специалист.

Вместо дорогой черной или красной икры можно купить икру минтая или палтуса, которая такая же вкусная и, к тому же, полезная, сказала Пигарева. Она подчеркнула, что для бутербродов следует использовать не белый, а цельнозерновой хлеб.

Чтобы сэкономить на малосольной рыбе, можно купить целую и засолить ее самостоятельно, а оставшиеся части использовать для приготовления других блюд, например, ухи.

«От газировки можно совсем отказаться - мало того, что она не дешевая, так еще и вредная. Вместо нее лучше сделать морс или компот из ягод», - добавила Пигарева.

Диетолог также посоветовала не тратиться на десерты, так как на обильном праздничном столе они будут лишними. Вместо них лучше купить фрукты, пояснила специалист.

Пиграева призвала не экономить на двух вещах: алкоголе и овощах. В первом случае отравление некачественными алкогольными напитками может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья. Овощи же должны занимать на столе центральное место из-за своей полезности. Зимой они достаточно дорогие, поэтому свежие можно дополнить консервированными (обращая внимание на состав) и свежеморожеными, заключила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, какими заболеваниями может обернуться чрезмерное новогоднее застолье.

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