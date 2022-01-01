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Эксперт раскрыл секрет хранения новогодних салатов

Виктория Ивашечкина
06:44 01.01.2022
По словам шеф-повара, очень важно ориентировать на настоящий вкус и запах продукта, не на его формальный срок годности.
Эксперт раскрыл секрет хранения новогодних салатов
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Шеф-повар Антон Калер рассказала о том, как продлить сроки годности новогодних салатов.

По его словам, традиционные оливье и селедка под шубой - это самые скоропортящиеся продукты. Срок реализации заправленных майонезом салатов по СанПиНу - 12 часов, рассказал эксперт.

«Незаправленный салат хранится восемнадцать часов. Потом в нем развиваются бактерии и им можно отравиться», - подчеркнул Калер в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, можно хранить новогоднее блюдо на два дня дольше, если правильно его упаковать. Необходимо накрыть блюдо пленкой или крышкой. При этом, как отметил шеф-повар, очень важно ориентироваться на настоящий вкус и запах продукта. Салаты желательно хранить в холодильнике или на балконе.

«Если салат на балконе замерзнет, то он превратится в кашу после того, как разморозится. Чтобы этого избежать, надо обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой пленкой», - посоветовал шеф-повар.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург дал три главных совета по хранению новогодних салатов.

В частности, по словам эксперта, блюдо нельзя хранить в открытом контейнере, его требуется накрывать пищевой пленкой.

Кроме того, по словам Гинзбурга, для приготовления салата нужно использовать свежие продукты.

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