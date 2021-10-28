Над Кемеровской областью заметили НЛО в виде светящейся спирали

В небе над Кемеровской областью заметили неопознанный летающий объект. Ранним утром 28 октября жители сразу нескольких районов области увидели светящуюся спираль.

НЛО наблюдали в Беловском районе, Ленинске-Кузнецком и Мариинске. Пользователи Сети сообщают, что видели объект и в других регионах, например, в Барнауле.

Они запечатлели неопознанный объект на видео. В опубликованных роликах видна ярко светящаяся спираль, которая долгое время находится в небе. Двигалась она довольно быстро, и в завершении плавно растворилась, так и не достигнув земли.