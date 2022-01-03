На Сахалине пассажирский автобус вылетел в кювет

Ранее в Рязанской области пассажирский автобус столкнулся с опорой моста. По предварительной версии, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса уснул. В результате аварии пострадал 21 человек, пятеро погибли.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин» , на место ДТП прибыли пожарные, которые эвакуировали на носилках пассажиров автобуса. Их доставили в пункт временного размещения до приезда запасного автобуса.

«Прокуратурой Смирныховского района по факту съезда рейсового автобуса на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха в кювет, в результате которого предварительно один человек получил телесные повреждения, организовано проведение проверки», - говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

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