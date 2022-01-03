На Сахалине пассажирский автобус вылетел в кювет
В результате инцидента пострадал один человек.
© Фото: Telegram, ЧП Сахалин
В Смирныховском районе Сахалина пассажирский автобус вылетел в кювет. По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. Сообщается об одном пострадавшем.
«Прокуратурой Смирныховского района по факту съезда рейсового автобуса на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха в кювет, в результате которого предварительно один человек получил телесные повреждения, организовано проведение проверки», - говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.
Как сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин», на место ДТП прибыли пожарные, которые эвакуировали на носилках пассажиров автобуса. Их доставили в пункт временного размещения до приезда запасного автобуса.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика