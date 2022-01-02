Власти рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Власти Рязанской области рассказали о пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань, которая произошла утром сегодня, 2 января.

Как утверждается, в салоне транспортного средства в общей сложности находилось 52 человека, двое из которых были водителями.

«По предварительным данным, 5 человек погибли, 21 - пострадали и направлены в Скопинский ММЦ, из них 2 детей. В настоящее время 7 человек госпитализировано, из них трое находятся в анестизиолого-реанимационном отделении, двое в хирургическом. Остальные пострадавшие проходят обследование», - сообщили в пресс-службе главы региона.

Кроме того, было добавлено, что к ликвидации последствий аварии у моста был привлечен 31 человек, задействовано 16 единиц техники. Также сообщается, что для пассажиров автобуса развернули пункт временного размещения. С пострадавшими при аварии в настоящий момент проводят работу психологи МЧС.

Авария, по предварительной версии, могла произойти из-за того, что водитель автобуса уснул и совершил наезд на опору железнодорожного моста.