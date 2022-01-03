В Омске девять детей госпитализированы с признаками отравления хлором

Прокуратура Омска организовала проверку после госпитализации девятерых детей с признаками отравления хлором. По данным правоохранителей, дети посещали один из спортивно-оздоровительных центров города, где предположительно и произошло отравление.

«Прокуратурой Кировского округа г. Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время 9 несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в г. Омске», - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

На место происшествия выехал прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров.

Ранее в подмосковной Балашихе было возбуждено уголовное дело по факту смерти от отравления трех человек. По данным следствия, погибшие приобретали алкоголь в одном месте.