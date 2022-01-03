Проведено исследование о планах россиян сменить работу в 2022 году

Больше двух третей россиян хотят сменить место работы в 2022 году. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участия более пяти тысяч человек старше 18 лет.

«Семьдесят один процент опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году. От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты - это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом», - цитирует ТАСС результаты исследования.

Россияне ищут новые возможности для карьерного роста, возможность обучения, интересные задачи. Для 27% опрошенных важна близость работы к дому, а для 24% - гибкий график. Также отмечается важность наличия возможности работать дистанционно и отсутствие дресс-кода. При этом, 39% опрошенных хотели бы найти работу в новой для себя сфере.

Ранее независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев рассказал, при каких условиях отпуск брать наиболее выгодно с финансовой точки зрения. Он отметил, что перспективными месяцами считаются март, август, сентябрь и декабрь.