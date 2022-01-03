Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Проведено исследование о планах россиян сменить работу в 2022 году

Алексей Курильченко
07:39 03.01.2022
Большинство жителей РФ намерены поменять место работы.
Проведено исследование о планах россиян сменить работу в 2022 году
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Читайте нас на:

Больше двух третей россиян хотят сменить место работы в 2022 году. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участия более пяти тысяч человек старше 18 лет.

«Семьдесят один процент опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году. От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты - это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом», - цитирует ТАСС результаты исследования.

Россияне ищут новые возможности для карьерного роста, возможность обучения, интересные задачи. Для 27% опрошенных важна близость работы к дому, а для 24% - гибкий график. Также отмечается важность наличия возможности работать дистанционно и отсутствие дресс-кода. При этом, 39% опрошенных хотели бы найти работу в новой для себя сфере.

Ранее независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев рассказал, при каких условиях отпуск брать наиболее выгодно с финансовой точки зрения. Он отметил, что перспективными месяцами считаются март, август, сентябрь и декабрь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:26 В стране и мире
Видео
Эксперт из США объяснил, зачем Байден «разгоняет» фейк о «вторжении» РФ на Украину
05:01 Армия
Видео
Командование 8-й общевойсковой армии ЮВО исполнило новогодние детские желания
03:23 В стране и мире
Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы
01:23 В стране и мире
«Обсудили деолигархизацию»: Зеленский высказался о разговоре с Байденом
00:34 В стране и мире
В Подмосковье три человека отравились насмерть неустановленным веществом
Популярное
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.