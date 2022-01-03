Эксперт рассказала о росте пенсий для определенных категорий россиян

Размер индексации пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца с января 2022 года составит 5,9%. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, фиксированная выплата составит 6 401 рубль, стоимость одного ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) для расчета страховой пенсии увеличится до 104,69 рублей.

Как сообщила Финогенова агентству «Прайм», среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль. Она отметила, что с апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7% и составят 6 242 рубля. Что касается работающих пенсионеров, то летом их ждет перерасчет пенсий - максимальный размер повышения составит не более 296,6 рублей.

В начале года будут также проиндексированы ежемесячные выплаты для инвалидов, ветеранов ВОВ, участникам боевых действий и других категорий граждан. Пересмотр будет сделан с учетом нынешней инфляции.

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России были проиндексированы на 5,9%. Такое повышение размера выплат заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.