В стране и мире В Киеве отреагировали на новогоднее обращение Путина Алексей Курильченко По словам украинского депутата, украинцы «будут очень стараться» поздравить президента РФ с днем рождения. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива прокомментировал новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. По словам депутата, украинцы проявили большой интерес к словам российского лидера. «С Новым Годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения! Его поздравления уверен, посмотрели все!», - написал Кива в своем Telegram-канале. Ранее читатели французской газеты Le Figaro восхитились президентом РФ Владимиром Путиным после его новогоднего обращения к россиянам. Особое внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика