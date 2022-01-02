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«Лидер, защищающий интересы страны»: французы восхитились Путиным после его новогоднего обращения к россиянам

Роман Захаров
15:59 02.01.2022
Читатели Le Figaro назвали российского лидера выдающимся политиком, который сделал РФ ключевым игроком на мировой арене.
«Лидер, защищающий интересы страны»: французы восхитились Путиным после его новогоднего обращения к россиянам
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Читатели французской газеты Le Figaro восхитились президентом РФ Владимиром Путиным после его новогоднего обращения к россиянам. Особое внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Многие из комментаторов высказали мнение, что Путин небезосновательно делает такие заявления.

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны... Во Франции об этом можно только мечтать», - приводит РИА Новости слова Dany vda.

Omar Trecoul, в свою очередь, высказал позицию, что «Путин восстановил разрушенную Россию». Также он считает, что президент РФ «разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства».

Другие читатели издания заявили о своей надежде на то, что глава Соединенных Штатов Джо Байден воспримет всерьез предупреждения российской стороны об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.

«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», - считает человек с ником Yolanta.

Latude написал, что Путин является выдающимся политиком, который «вернул статус РФ, сделав ее ключевым игроком на мировой арене». Пользователь при этом предположил, что его комментарий удалят, поскольку «он не соответствует мнению редакторов Le Figaro».

Президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно в канун Нового года обратился с торжественным обращением к россиянам. В своей речи глава государства, в том числе, сердечно поблагодарил граждан РФ за добросовестный труд, пожелал мира, здоровья и благополучия.

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