Россиян предупредили о «новогодних» мошенничествах

В новогодние праздники мошенники зачастую создают онлайн-площадки, на которых якобы предлагают купить дорогостоящую технику по акции. Как рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании по разработке ПО Алексей Сизов, эта схема довольно популярна у злоумышленников.

«На новогодних праздниках классический вариант мошенничества - это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки. Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман: товары не доставляются, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные мошенникам», - рассказал Сизов в интервью радио Sputnik.

Мошенники также активизируются и в «оффлайне». В праздничные дни большое количество квартирных краж производятся преступниками, переодетыми в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», - отметил Сизов.

Также преступники рассчитывают на невнимательность россиян, которые совершаю в праздничные дни большое количество покупок. Они отправляют фальшивые СМС-уведомления о состоянии банковского счета.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают различные услуги. Они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.