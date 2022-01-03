Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили о «новогодних» мошенничествах

Алексей Курильченко
06:46 03.01.2022
В праздничные дни злоумышленники похищают деньги под видом онлайн-распродаж.
Россиян предупредили о «новогодних» мошенничествах
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

В новогодние праздники мошенники зачастую создают онлайн-площадки, на которых якобы предлагают купить дорогостоящую технику по акции. Как рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании по разработке ПО Алексей Сизов, эта схема довольно популярна у злоумышленников.

«На новогодних праздниках классический вариант мошенничества - это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки. Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман: товары не доставляются, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные мошенникам», - рассказал Сизов в интервью радио Sputnik.

Мошенники также активизируются и в «оффлайне». В праздничные дни большое количество квартирных краж производятся преступниками, переодетыми в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», - отметил Сизов.

Также преступники рассчитывают на невнимательность россиян, которые совершаю в праздничные дни большое количество покупок. Они отправляют фальшивые СМС-уведомления о состоянии банковского счета.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают различные услуги. Они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:26 В стране и мире
Видео
Эксперт из США объяснил, зачем Байден «разгоняет» фейк о «вторжении» РФ на Украину
05:01 Армия
Видео
Командование 8-й общевойсковой армии ЮВО исполнило новогодние детские желания
03:23 В стране и мире
Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы
01:23 В стране и мире
«Обсудили деолигархизацию»: Зеленский высказался о разговоре с Байденом
00:34 В стране и мире
В Подмосковье три человека отравились насмерть неустановленным веществом
Популярное
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.