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Москвичей предупредили о действующих в праздники лжекоммунальщиках

Анна Назайкина
13:20 02.01.2022
Как отмечается, городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок.
Москвичей предупредили о действующих в праздники лжекоммунальщиках
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Москвичам рассказали о распространенном в новогодние праздники виде мошенничества - злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают различные услуги. Об этом предупредили в Комплексе городского хозяйства столицы.

«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Кроме того, заместитель градоначальника призвал жителей города быть бдительнее и не попадаться в ловушку мошенников.

«Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», - добавил Бирюков.

Ранее эксперты предупредили россиян о «новогодних» схемах мошенничества. В частности, на праздничных гуляниях не следует забывать и о карманниках, промышляющих на улицах. В полиции предостерегли быть максимально осторожными, пребывая в приподнятом новогоднем настроении, так как это может сыграть на руку злоумышленникам.

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