В Ленобласти обнаружили угнанный мобильный пункт вакцинации

В городе Тихвин Ленинградской области обнаружен угнанный мобильный пункт вакцинации. По данным МВД, транспорт похитили в ноябре прошлого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, организована проверка.

Как сообщают «Известия», машина была похищена с территории тихвинской больницы. Угонщики предварительно отключили систему отслеживания, поэтому правоохранителям не удавалось отследить мобильный пункт. Стоимость транспортного средства оценивалась в четыре миллиона рублей.

Ранее в Рязанской области произошло столкновение автобуса с опорой железнодорожного моста. Предварительно, погибли пять человек, еще 21 пострадал. В салоне транспортного средства в общей сложности находилось 52 человека. Дорожно-транспортное происшествие могло произойти из-за того, что водитель автобуса уснул и совершил наезд на опору железнодорожного моста.