В Минприроды допустили расширение заповедных зон на треть России

Природоохранные законы могут вскоре распространить на 30% территории России. Этого не исключил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В настоящее время под законодательной защитой находятся 25% территории.

«В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 особо охраняемые природные территории, и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30 процентов - вполне реальная цифра», — сказал Козлов РИА Новости.

Министр напомнил, что глобальная рамочная программа в области биоразнообразия ООН предписывает обеспечить к 2030 году почти треть планеты эффективной системой охраняемых районов и других природоохранных мер.

Ранее стало известно, что посуда и еще целый ряд изделий из пластика собираются запретить к применению в России. Претензии обоснованы - пластик не разлагается, вредит экологии, но основная проблема в том, что он практически не поддается переработке.