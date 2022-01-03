Почти 20 человек погибли в столкновениях боевиков в Колумбии

В воскресенье, 2 января, на границе Венесуэлы и Колумбии произошло столкновение между выходцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» и боевиками «Армии национального освобождения». Об этом сообщил Этеливар Торрес - глава колумбийского муниципалитета Араукита.

«По информации правительства департамента, к 18:00 были убиты около 17 человек», - приводит РИА Новости информацию местного телевидения.

Сообщается, что данная информация еще не проверена и получена от местных жителей. Подобные сообщения поступали из муниципалитетов Саравена, Фортуль и Таме. Глава муниципалитета Араукита призвал президента Колумбии Дуке, офис омбудсмена и правозащитников региона вмешаться в данный конфликт и прекратить насилие. Он предупредил, что «сотни людей уже планируют переехать из своих жилищ после этих убийств».

Ранее стало известно о вооруженном нападении на военных в Буркина-Фасо. Пострадали около 11 человек.