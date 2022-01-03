В Буркина-Фасо произошло вооруженное нападение на военных

Одиннадцать военнослужащих пострадали в результате вооруженного нападения в провинции Суру на севере Буркина-Фасо.

«В субботу, 1 января 2022 года, позиции военных подразделений и жандармерии, контролирующих территорию в населенном пункте Гомборо, подверглись нападению вооруженных лиц. В результате боев были ранены 11 военных, которым была оказана помощь», - сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике армии страны.

Сообщается, что военным удалось нейтрализовать 29 нападавших.

Ранее в провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо произошло нападение на отряд жандармерии, в результате которого погибли 9 жандармов и 10 мирных жителей.

Незадолго до этого случая нападение на отряд жандармерии произошло на севере Буркина-Фасо, где число погибших составило 53 человека.