Россиянам рассказали, что будет с бумажным паспортом после выдачи электронного

Российским гражданам при выдаче электронного паспорта будут аннулировать бумажный, рассказали ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МВД отметили, что получение цифрового и заграничного паспортов никак не связаны друг с другом, поэтому оба документа по-прежнему будут сохранять юридическую силу.

Ранее юрист Константин Ерохин в беседе со «Звездой» назвал плюсы и минусы цифрового паспорта. Специалист выразил опасения, что большинство электронных технологий легко подделываются, что может происходить и с цифровыми паспортами, которые, как другие электронные сертификаты, можно будет дублировать или скопировать из базы.