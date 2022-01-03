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В США анонсировали новые правила приобретения огнестрельного оружия

Марина Крижановская
23:45 03.01.2022
Теперь, помимо прочих правил, будущий владелец обязан иметь дома сейф для хранения огнестрельного оружия.
В США анонсировали новые правила приобретения огнестрельного оружия
© Фото: pexels.com
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Руководство Соединенных Штатов на фоне увеличивающегося количества случаев массовой стрельбы в стране анонсировало предпринимаемые Белым домом шаги по их снижению. Новые правила регламентируют продажу оружия только лицам, имеющим дома сейф.

«Министерство юстиции анонсировало новое правило в помощь усилению безопасности и гарантий хранения оружия. Публикуется улучшенное практическое руководство для федеральных органов, лицензирующих огнестрельное оружие», - говорится в заявлении Минюста США в Twitter.

В опубликованном ведомством документе указывается, что новое правило реализует существующее требование Закона о контроле за огнестрельным оружием. Согласно нему, в случае продажи огнестрельного оружия для общего пользования федеральными органами-лицензиатами огнестрельного оружия должна быть удостоверена информация, что «они имеют способные обеспечить безопасность сейф для хранения оружия или предохранительные устройства».

Министерство юстиции США напоминает о новых требованиях, согласно которым нарушением считается предоставление ложной информации при покупке оружия, а также умолчание об обнаруженном украденном или потерянном оружии. Нарушением считается и пренебрежение проверкой продавцом оружия необходимых документов и записей о преступлениях, продажа или передача в руки лицу, которому запрещено владение, в том числе лицу, не являющемуся гражданином США.

«Объявления, сделанные сегодня, основываются на усилиях Департамента по снижению риска попадания огнестрельного оружия в чужие руки, как сказал генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд», - говорится в заявлении министерства.

Дополнительно сообщается, что безопасность огнестрельного оружия является приоритетом Министерства юстиции, и оно «продолжит предпринимать все необходимые шаги, чтобы помочь уменьшить количество людей, убитых и раненых в результате ненадлежащего использования огнестрельного оружия».

Ранее стало известно, что три школьника стали жертвами стрельбы в американском Оксфорде. Еще шесть человек, включая одного учителя, оказались ранены.

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