Украинский режиссер Лавренчук заочно арестован в России за мошенничество

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу итальянские власти, ранее был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве.

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)»‎, - сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

Как сообщили на Украине, ранее Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе по запросу России о его экстрадиции. Россия вменяет режиссеру финансовые нарушения, которые Лавренчук совершил восемь лет назад на ее территории, утверждает куратор инициативной группы в поддержку режиссера Марианна Гудич-Палий. Она сообщила, что главного режиссера задержали в Неаполе перед транзитной пересадкой во Львов.