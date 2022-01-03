На Украине заявили о задержании режиссера Лавренчука в Италии по запросу РФ о его экстрадиции

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что гражданин Украины, главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук задержан в Неаполе по запросу России о его экстрадиции. По словам Николенко, избранная судом в Италии мера пресечения будет действовать в период рассмотрения российского запроса об экстрадиции.

«Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката», - сообщил пресс-секретарь украинского МИД в беседе с изданием Hromadske.

Николенко заверил, что Лавренчуку генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую поддержку. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что 31 декабря украинца навестил консул и оценил условия его содержания под стражей как приемлемые, а состояние здоровья назвал удовлетворительным.

Россия вменяет режиссеру финансовые нарушения, которые Лавренчук совершил восемь лет назад на ее территории, утверждает куратор инициативной группы в поддержку режиссера Марианна Гудич-Палий. Она сообщила, что главного режиссера задержали в Неаполе перед транзитной пересадкой во Львов. В Италии Лавренчук находится под стражей с 17 декабря, однако согласие на разглашение этой информации его семья и близкие дали только сейчас. На данный момент идет рассмотрение запроса России об экстрадиции украинца в РФ, заявляет украинская сторона.