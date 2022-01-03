Посольство РФ в Белоруссии: пострадавшие в ДТП россияне завтра пройдут полное обследование

Советник российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что пострадавшие в результате аварии с автобусом российские туристы останутся в областной клинической больнице Витебска до завтрашнего дня для прохождения полного медицинского обследования. По его словам, продолжить свою поездку смогут те, кому дополнительная помощь не потребуется.

«До завтрашнего дня все наши граждане останутся в больнице, чтобы пройти полное медицинское обследование. Если вдруг будет выявлено что-то дополнительно, естественно, те, кому это необходимо, останутся в больнице, остальным завтра будет предоставлен автобус, и они смогут продолжить свое путешествие», - сказал Маскалев в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее водитель туристического автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем на 119 км трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» в Белоруссии сообщил о деталях аварии. По его словам, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего его выбросило на встречную полосу.