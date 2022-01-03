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Водитель опрокинувшегося автобуса с россиянами рассказал о деталях катастрофы после ДТП в Белоруссии

Елизавета Потейчук
17:50 03.01.2022
В экскурсионном автобусе, по предварительным данным, находился 41 россиянин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pressmvd, telegram
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Водитель туристического автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем на 119 км трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» в Белоруссии сообщил о деталях аварии. По его словам, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего его выбросило на встречную полосу. Напомним, что в автобусе, предварительно, находился 41 россиянин, 25 из которых, по информации посольства РФ в Белоруссии, находятся в медучреждениях.

«Дальше люди остановились. Пассажиры вышли из автобуса. Все, слава Богу, живы, кроме водителя легкового автомобиля», - сказал мужчина в беседе со «Звездой».

Как сообщал советник посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев, трое пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, виновником ДТП оказался именно водитель легковушки. На данный момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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