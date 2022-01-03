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Apple стала первой компанией в истории, чья капитализация превысила 3 трлн долларов

Елизавета Потейчук
21:48 03.01.2022
Стоимость акций компании достигла 182,58 долларов за ценную бумагу.
Apple стала первой компанией в истории, чья капитализация превысила 3 трлн долларов
© Фото: FrankHoermann SVEN SIMON Globallookpress
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По данным торгов, акции Apple дорожают почти на 3%. Так, капитализация компании впервые превысила три триллиона долларов, что стало первым в истории случаем, когда рыночная стоимость компании превысила эту отметку.

По состоянию на 21:55 по московскому времени стоимость акций Apple росла на 2,82%, до 182,58 долларов за ценную бумагу. Показатель достиг 182,88 доллара минутами ранее. По итогу капитализация Apple превысила отметку в три триллиона долларов, пишет РИА Новости.

Ранее iPhone X «с зарядкой от Android» продали на аукционе за шесть миллионов рублей. Первоначальная цена на единственный в мире iPhone с «зарядкой от Android» составила всего один доллар, однако за дни торгов она достигла почти 90 тысяч долларов.

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