В посольстве РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии

Советник посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев прокомментировал инцидент с ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились россияне, на трассе М8 «Витебск-Могилев-Гомель». По его словам, предварительно пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«Предварительно 41 россиянин был в автобусе, 25, по нынешним данным, находятся в двух областных больницах в Витебске. Трое из них в тяжелом состоянии», - сообщил Маскалев в беседе со «Звездой».

По предварительной версии, виновник ДТП - водитель легковушки, который выехал на встречную полосу при обгоне. Автобус, следовавший по маршруту в областной центр, столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся в кювет. Водитель автомобиля от удара скончался на месте, по данным СК Белоруссии.