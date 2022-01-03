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В МИД РФ отреагировали на совместное заявление ядерных держав против войны

Елизавета Потейчук
16:43 03.01.2022
Мария Захарова выразила надежду, что принятие заявления лидерами ядерных держав поспособствует снижению уровня международной напряженности.
В МИД РФ отреагировали на совместное заявление ядерных держав против войны
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала совместное заявление РФ, Китая, Франции, США и Великобритании о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны. По словам Захаровой, документ был подготовлен пои инициативе российской стороны.

«Документ “пятерки” дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 г.) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 г. к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве). В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, в заявлении подтверждаются обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны, принятые ранее. При этом «в многостороннем формате подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности».

«Обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность этого Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию», - отметила Захарова.

Дипломат также выразила надежду, что принятие «лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков».

В заявлении «пятерки» говорится, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней никогда не может быть победителей. В документе также подчеркивается, что противодействие ядерным угрозам, а также сохранение и соблюдение двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств стран в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями как никогда важно.

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