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Момент удара в массовом ДТП под Екатеринбургом попал на видео

Егор Левин
18:59 03.01.2022
По данным свердловской ГИБДД сообщили, что участниками ДТП стали 4 автомобиля и пострадали 3 человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Момент массового ДТП на трассе под Екатеринбургом попал на камеру видеорегистратора. На нем видно, как водитель, не рассчитав маневр, врезался в уже пострадавший авто.

В свердловской ГИБДД сообщили, что участниками ДТП стали 4 автомобиля и пострадали 3 человека. Ситуация сложилась следующим образом: водитель Mazda столкнулся с Datsun, затем проезжающий Hyundai Getz остановился, чтобы помочь, и в этот момент с Datsun столкнулся уже Hyundai Solaris, не справившийся с управлением; в результате ДТП травмировался водитель Getz. Еще двое пострадавших серьезных травм не получили.

Ранее также на опубликованных с места происшествия кадрах был показан ряд машин-участниц ДТП, стоящих на обочине. Видны сильные повреждения первого по счету автомобиля. По неподтвержденной на данный момент информации, столкновение произошло по вине одного из водителей, который не соблюдал скоростной режим на трассе.

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