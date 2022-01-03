На трассе под Екатеринбургом произошло массовое ДТП: видео

На трассе под Екатеринбургом столкнулись более 10 автомобилей. Происшествие случилось на трассе по направлению из Невьянска.

Видео с места ДТП опубликовано в социальных сетях. На нем видна одна сильно поврежденная машина и еще более пяти участников столкновения с меньшими повреждениями, вставшие на обочине дороги. По неподтвержденной на данный момент информации, столкновение произошло по вине одного из водителей, который не соблюдал скоростной режим на трассе.

По данным областного МЧС, в аварии пострадали пять автомобилей и три человека. Возгораний, о которых сообщали в соцсетях, не произошло.