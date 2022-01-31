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Первые в войсках: Балтийский флот получил четыре модифицированных Су-30СМ2

Максим Румянцев
08:40 31.01.2022
Боевые возможности истребителей значительно выросли благодаря обновленному вооружению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морская авиация Балтийского флота получила новые истребители - Су-30СМ2 совершили перелет с завода в Иркутске, непременно исполнив фигуры высшего пилотажа над полковым аэродромом перед приземлением.

Сверхманевренные боевые машины словно «купаются» в небе. Четверка Су-30СМ2, самой последней модификации «сушки», преодолела около пяти тысяч километров. Балтфлот первым в войсках получил новейшие истребители. Их боевые возможности значительно выросли благодаря обновленному вооружению.

Ранее авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации ЧФ в рамках проверки боевой готовности отработали взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34.

Материал подготовили: Егор Левин, Михаил Долгов

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