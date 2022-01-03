Несколько человек провалились под лед в Лебедином заказнике в Алтайском крае

Несколько человек провалились под лед на озере Светлом в Алтайском крае. Посетители Лебединого заказника решили обойти очередь без билетов, однако лед оказался тонким, и толпа начала проваливаться.

Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Судя по видео, снятому очевидцем, среди провалившихся были и дети. По предварительной информации, никто из гостей заказника сильно не пострадал.

Ранее десяток машин рыбаков в Приморье провалились под лед. На опубликованных кадрах видно, как свыше десятка машин стоят на растаявшем льду на реке недалеко от берега, вода доходит до кузовов.