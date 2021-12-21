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Десяток машин рыбаков в Приморье провалились под лед

Кира Карон
08:47 21.12.2021
Как отметили в МЧС, за помощью к спасателям никто из водителей не обращался.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Приморье автомобили рыбаков ушли колесами под лед. Инцидент произошел на реке Артемовка, где часто оставляют свои машины рыбаки.

На кадрах видно, как свыше десятка машин стоят на растаявшем льду на реке недалеко от берега, вода доходит до кузовов. Рыбаки не заметили, как за несколько часов их авто погрузились в воду. В ГУ МЧС не сообщили, сколько именно машин ушли под лед. О пострадавших не сообщается.

Также МЧС России по Приморскому краю напомнили рыбакам-любителям об опасности нахождения на неокрепшем льду. Кроме того, было проведено оповещение рыбаков по громкоговорителям, установленным в служебных автомобилях.

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