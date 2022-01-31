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Лжемедики в Хабаровском крае обманули более 1000 человек на 188 млн рублей

Марина Крижановская
07:09 31.01.2022
Сообщается, что предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ.
Лжемедики в Хабаровском крае обманули более 1000 человек на 188 млн рублей
© Фото: МВД МЕДИА
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Полицейские в Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела об организации, которая обманывала людей под видом продажи «медицинских услуг». Обвиняемыми по делу стали 15 сотрудников этой организации: под видом оказания медпомощи они, по данным следствия, обманули более 1000 человек.

«В ходе расследования установлено, что работники отдела продаж расположенной в Комсомольске-на-Амуре медицинской организации настоятельно рекомендовали всем клиентам организации бесплатно пройти полное обследование организма. При этом они не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на аппарате, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представитель МВД пояснила, что потенциальным клиентам сообщали о наличии у них тяжелых и хронических заболеваний. Далее клиенты были запуганы необходимостью срочного и платного лечения «на базе медцентра по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования».

«Пациентами, как правило, становились пожилые люди, которые после оказанного морального и психологического давления были вынуждены платить за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей. При этом их намеренно вводили в заблуждение относительного того, что частичная компенсация затраченных средств будет произведена за счет бюджетных средств в рамках специальной федеральной программы. В результате многие пенсионеры брали деньги в кредит», - дополнительно сообщила Волк.

Сообщается, что по предварительным данным, потерпевшими по уголовному делу являются более 1000 жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба оценивается в более чем 188,8 млн рублей.

«Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела, объем которого составил 158 томов, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - рассказала представитель МВД.

Ранее Министерство внутренних дел России опубликовало кадры, на которых москвич крадет аккордеон в Российской академии музыки имени Гнесиных. Возбуждено уголовное дело. Как утверждается, злоумышленник похитил у студента образовательного учреждения музыкальный инструмент, стоимость которого составила 900 тысяч рублей.

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