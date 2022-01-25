Похититель аккордеонов: задержан студент Гнесинки, подозреваемый в краже инструментов на 3 млн рублей

Министерство внутренних дел России опубликовало кадры, на которых москвич крадет аккордеон в Российской академии музыки имени Гнесиных. Как утверждается, злоумышленник похитил у студента образовательного учреждения музыкальный инструмент, стоимость которого составила 900 тысяч рублей.

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в хищении дорогостоящего музыкального инструмента», – рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. По отношению к молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный ранее занимался кражей дорогостоящих музыкальных инструментов - стоимость самого недорогого из них составила 350 тысяч рублей. Как утверждается, за все время он похитил восемь инструментов общей стоимостью более чем на 3 миллиона рублей.