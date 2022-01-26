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Аномальные снегопады: как в Краснодаре справляются с последствиями непогоды

Ян Брацкий
06:28 26.01.2022
По прогнозам синоптиков, снегопады могут возобновиться уже в ближайшую пятницу.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Юг России приходит в себя после аномального снегопада. В Краснодаре сильная метель резко сменилась оттепелью и теперь на дорогах - снежная каша. Коммунальные службы кубанской столицы к этому оказались не готовы.

Если основные городские автомагистрали расчистить удалось, то дворы и придомовые территории все еще остаются трудно проходимыми. А выехать оттуда на машине вообще невозможно

В центре Краснодара огромная ель упала прямо на дом под тяжестью снега. К сожалению, таких дворов в Краснодаре наберется не один десяток, оперативные службы просто не успевают отреагировать на все поступающие заявки от населения.

Автомобилисты с трудом откапывают свои машины. А синоптики предупреждают - сейчас лишь небольшая передышка. В пятницу возможно повторение снежной бури, которая может превратиться в ледяной дождь.

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